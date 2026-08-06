Rescatan y trasladan a Son Espases a una persona herida en el torrente de Biniaraix

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca han rescatado y trasladado el Hospital Son Espases a un excursionista que ha resultado herido en el torrente de Biniaraix, en Sóller.

Según la información facilitada por el cuerpo, en la actuación, sobre las 12.00 horas de este jueves, han participado efectivos del parque de Sóller y el helicóptero Milana, que ha trasladado al herido al centro hospitalario.

El joven, según han explicado, ha sufrido una caída y presentaba lesiones en la mano, la espalda y la cabeza.