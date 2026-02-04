Las reservas de los embalses de Cúber y el Gorg Blau rozan el 65% tras unas semanas de lluvias

Archivo - Embalse, Cúber, Gorg Blau - EMAYA - Archivo

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reserva conjunta de los embalses de Cúber y el Gorg Blau ha ascendido hasta el 64,82% de su capacidad gracias a las lluvias de las últimas semanas en Mallorca.

En concentro, según datos actualizados el pasado lunes y facilitados a Europa Press por el Ayuntamiento de Palma, el embalse de Cúber se encuentra al 52,81% de su capacidad y el del Gorg Blau, al 72,88%.

El lunes anterior, después de varios días de precipitaciones en el archipiélago, la reserva conjunta de los dos embalses gestionados por la empresa municipal Emaya se situaba en el 59,1%. Cúber estaba al 48,15% de su capacidad y el Gorg Blau, al 66%.

Así, en una semana las lluvias han provocado un crecimiento conjunto de las reservas del 5,7%. En Cúber ha sido del 4,66% y en el Gorg Blau, del 6,88%.

Las reservas de los dos embalses también han crecido si se compara con los datos del mismo periodo del año pasado. A 3 de febrero de 2025, la reserva conjunta era del 49,46%, un 15,36% menos que ahora.

En Cúber era del 39,17% y en el Gorg Blau del 56,37%, es decir, un 13,64% y un 16,51% menos, respectivamente, que en el arranque de esta semana.