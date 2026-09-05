Las reservas hídricas de Baleares se sitúan en el 38% en agosto - CAIB

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hídricas de Baleares se han situado en el 38% durante el mes de agosto, un punto por debajo del valor registrado en julio y dos menos que en el mismo mes de 2025, cuando las reservas se encontraban en el 40%.

Por islas, según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en una nota de prensa, Mallorca baja del 39% al 38%; Menorca, del 34% al 33%, y Eivissa, del 42% al 37%.

Las diez unidades de demanda de las Islas han registrado un descenso del índice de sequía durante el mes de agosto que ha provocado dos cambios de escenario. En concreto, la unidad de demanda de Artà entra en situación de alerta, mientras que la de Tramuntana Sud pasa de normalidad a prealerta.

De este modo, solo la unidad de demanda de Formentera se mantiene en situación de normalidad; las unidades de Menorca, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud y Eivissa se encuentran en prealerta, mientras que Artà, es Pla, Manacor-Felanitx y Migjorn están en alerta.

En términos territoriales, el 1,6% del territorio se encuentra en situación de normalidad; el 60,8%, en prealerta, y el 37,6%, en alerta.

El índice global de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,342, por encima del valor registrado hace un año, que era de 0,330, pero por debajo del correspondiente a agosto de 2024, cuando era de 0,364.

UN AGOSTO EXTREMADAMENTE CÁLIDO Y SECO

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mes de agosto ha sido, en general, seco en el archipiélago balear. Se han registrado 9,6 litros por metro cuadrado (l/m2), frente a los 21,4 l/m2 de la media climática, lo que representa un déficit de precipitación del 55%.

Por islas, Mallorca ha registrado 8,8 l/m2, frente a una media de 21,1; Menorca, 6,1 l/m2, frente a los 16,2 habituales; Eivissa, 7,1 l/m2, frente a los 23,7, y Formentera, 10 l/m2, frente a una media de 13,4.

A pesar del carácter seco del mes, la precipitación interanual acumulada en Baleares se sitúa en el 99% de la media climática. Por islas, el porcentaje es del 95% en Mallorca, del 102% en Menorca y del 120% en las Pitiüses.

En cuanto a las temperaturas, agosto ha sido extremadamente cálido, con una temperatura media de 28,3 grados centígrados (ºC) y una anomalía positiva de 2,7 ºC. Precisamente, ha sido el agosto más cálido registrado en Baleares desde 1961.