Las reservas hídricas de Baleares se sitúan en el 50% en abril, 4 puntos menos que en marzo. - CAIB

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hídricas de Baleares se han situado en el 50 por ciento durante el mes de abril, lo que supone un descenso de cuatro puntos respecto al mes de marzo, cuando se encontraban en el 54 por ciento.

Pese a este descenso, la situación general de la Demarcación Hidrográfica (0,514) se mantiene en valores superiores a los registrados tanto hace un año (0,475) como hace dos años (0,455), según ha indicado en nota de prensa la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua.

Por islas, Mallorca ha pasado del 54% al 50%, Menorca del 48% al 43% y Eivissa del 58% al 55%. La situación global es inferior a la de hace un año (53%).

En cuanto a la evolución por unidades de demanda (UD), cuatro registran incrementos: Palma-Alcúdia, Tramuntana Norte, Tramuntana Sur y Formentera, mientras que seis presentan descensos: Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, es Pla e Ibiza. A pesar de estas variaciones, ninguna unidad de demanda cambia de situación respecto al mes anterior.

Actualmente, el 29,1% del territorio (correspondiente a las unidades de demanda de Formentera, Tramuntana Norte, Tramuntana Sur e Ibiza) se encuentra en situación de normalidad.

El 60,7% del territorio (Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn y Palma-Alcúdia) se mantiene en situación de prealerta, mientras que el 10,2% restante, correspondiente a la unidad de demanda de es Pla, continúa en situación de alerta.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), abril ha sido un mes seco, con una precipitación media de 27,4 l/m2 frente a los 42,9 l/m2 habituales, es decir, un 36% por debajo de la media. En cuanto a las temperaturas, abril ha sido un mes muy cálido.