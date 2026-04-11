Las reservas hídricas de Baleares se sitúan en el 54% en marzo - CAIB

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hídricas de Baleares se han situado en el 54% durante el mes de marzo, lo que supone un descenso de cuatro puntos respecto a febrero, cuando se encontraban en el 58%.

Según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en una nota de prensa, la cifra del tercer mes del año es superior a la registrada en el mismo mes de 2025, cuando las reservas se situaban en el 52%.

Por islas, Mallorca ha pasado del 59% al 54%, Menorca se mantiene en el 48% y Eivissa ha descendido del 62% al 58%.

El índice de sequía de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,494, una cifra superior a la registrada hace un año (0,478), pero inferior a la de hace dos años (0,513).

En cuanto a la evolución por unidades de demanda (UD), Menorca, Artà y Manacor-Felanitx registran incrementos, mientras que Migjorn, es Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud, Eivissa y Formentera presentan descensos.

Actualmente, el 29,1% del territorio --correspondiente a las unidades de demanda de Formentera, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud y Eivissa-- se encuentra en situación de normalidad, mientras que el 60,7% --Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn y Palma-Alcúdia-- se sitúa en prealerta.

Por su parte, el 10,2% del territorio, correspondiente a la unidad de demanda de es Pla, se encuentra en situación de alerta.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), marzo ha sido un mes muy húmedo en Baleares, con una precipitación media de 58,8 litros por metro cuadrado (l/m2) frente a los 35,7 l/m2 habituales, lo que supone un 65% más de lluvia.

Por islas, las precipitaciones registradas han sido de 67,9 l/m2 en Mallorca, 44,6 l/m2 en Menorca, 33,0 l/m2 en Eivissa y 31,2 l/m2 en Formentera, situándose en valores húmedos o muy húmedos en todos los casos.

Desde la Conselleria han selalado que para este mes de abril, considerando la situación actual y la época del año, se prevé un ligero ascenso de las reservas hídricas a nivel de las Islas. En cuanto a los escenarios de sequía, no se esperan cambios significativos.