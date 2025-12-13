Las reservas hídricas suben al 48% en noviembre en Baleares

Mapa de las reservas hídricas de Baleares en noviembre de 2025 - CAIB

PALMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hídricas han subido al 48% en el mes de noviembre en las Baleares, un aumento que ha permitido que Ibiza deje atrás la situación de alerta.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear ha informado que el mes de noviembre ha cerrado con un incremento de las reservas hídricas en Baleares, situándose en el 48%, cuatro puntos más que el mes anterior.

Por islas, las reservas hídricas han subido del 44% al 48% en Mallorca, del 43% al 44% en Menorca y del 39% al 47% en Ibiza.

En cuanto a las unidades de demanda (UD), se han registrado subidas generalizadas: Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud e Ibiza. El aumento más destacado ha sido el de la UD Migjorn, que ha entrado en situación de normalidad. Ibiza, Manacor-Felanitx y Tramuntana Sud también presentan mejoras relevantes, mientras que Formentera es la única UD con un ligero descenso.

Actualmente, el 16,7% del territorio --Migjorn y Formentera-- se encuentra en normalidad, el 67,1% --Menorca, Manacor-Felanitx, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud e Ibiza-- está en prealerta, y el 16,2% --Es Pla y Artà-- continúa en alerta. Gracias al aumento, la UD de Ibiza deja el escenario de alerta y pasa a prealerta, marcando un cambio positivo en la situación hídrica de las Pitiusas.

El índice global de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,396, un valor inferior al de hace un año (0,495) y al de hace dos años (0,454), indicando una mejora moderada respecto a meses anteriores.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), noviembre ha sido un mes con precipitaciones normales a nivel global en Baleares --70,8 l/m2 frente a los 94,3 l/m2 habituales--.

Por islas, Mallorca ha registrado 70 l/m2 (normal), Menorca 109 l/m2 (húmedo), Ibiza 37 l/m2 (seco) y Formentera 19 l/m2 (muy seco). Algunos episodios puntuales en Mallorca y Menorca registraron precipitaciones torrenciales en apenas 10 minutos.

El porcentaje de precipitación interanual se ha mantenido en el 94% --Mallorca 88%, Menorca 100% y Pitiusas 130%--. La temperatura media del mes ha sido normal, con 14,4 ºC y una anomalía de +0,3 ºC.

Atendiendo a la situación actual y a las tendencias estacionales, se prevé que en diciembre las reservas se mantengan en niveles similares, sin previsión de cambios de escenario significativos.