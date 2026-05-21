La residencia Huialfàs de sa Pobla celebra el tradicional pancaritat en el oratorio de Crestatx - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La residencia Huialfàs de sa Pobla ha celebrado este jueves el tradicional pancaritat en el oratorio de Crestatx, una actividad para fomentar la socialización, el envejecimiento activo y el mantenimiento de las tradiciones culturales.

A la celebración han asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez; la directora insular de Atención Sociosanitaria, Rosa Llobera; y la directora insular de Atención Comunitaria y Apoyo a la Autonomía Personal, Catalina Maria.

Los representantes de la institución insular han acompañado a usuarios y profesionales de la residencia en el tradicional pancaritat para, según ha indicado el Consell en una nota de prensa, compartir un rato de convivencia y celebración en un ambiente festivo y cercano.

El presidente insular ha destacado el encuentro como "mucho más que una tradición". "Es una forma de reconocer la importancia de las personas mayores y de su participación activa en la vida comunitaria. Compartir jornadas como esta nos conecta con nuestras raíces y refuerza los vínculos sociales que hacen una sociedad más cohesionada", ha dicho.

Por su parte, el presidente del IMAS, ha señalado que el pancaritat de Huialfàs es un ejemplo del modelo de atención que la institución quiere impulsar, en concreto, "centrado en la persona, abierto a la comunidad y orientado al bienestar emocional y social".

En este sentido, ha resaltado que estas actividades "contribuyen de manera decisiva a la calidad de vida de las personas residentes y al reconocimiento de la labor de los profesionales".

La residencia Huialfàs, del Consell de Mallorca y gestionada por el IMAS, es un recurso destinado a personas mayores en situación de dependencia y forma parte de la red de servicios del Consell de Mallorca.

El centro impulsa un modelo de atención centrado en la persona y promueve actividades orientadas a la autonomía, la participación y el bienestar emocional.

Entre estas iniciativas, el Consell ha destacado los talleres de estimulación cognitiva, las actividades musicales, las celebraciones tradicionales y los programas de baños terapéuticos, así como propuestas intergeneracionales que conectan la residencia con la comunidad de sa Pobla.