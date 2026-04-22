La residencia de Son Güells dispondrá de servicio de mantenimiento y reparación de aparatos ortopédicos

Un mecánico trabaja en la reparación de una silla de ruedas en la residencia de Son Güells.
Un mecánico trabaja en la reparación de una silla de ruedas en la residencia de Son Güells. - CONSELLERIA DE FAMILIAS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 14:43
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PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La residencia y centro de día Son Güells de Palma ha incorporado por primera vez un servicio de mantenimiento y reparación de aparatos ortopédicos.

El servicio cubrirá las necesidades técnicas de los 40 usuarios de la residencia y los 20 del servicio diurno del centro gestionado por la Fundación de Atención a la Dependencia, según ha explicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

De ese modo, se ofrecerá la reparación y mantenimiento de las sillas eléctricas, las grúas o los andadores, unas herramientas que son básicas para desarrollar las actividades diarias de los usuarios y que hasta ahora no contaban con un servicio de mantenimiento.

El soporte técnico será semanal y la inversión es de poco más de 3.300 euros anuales, que ha sido adjudicada a la empresa Ortho Islas.

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