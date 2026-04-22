La residencia de Son Güells dispondrá de servicio de mantenimiento y reparación de aparatos ortopédicos

Un mecánico trabaja en la reparación de una silla de ruedas en la residencia de Son Güells. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La residencia y centro de día Son Güells de Palma ha incorporado por primera vez un servicio de mantenimiento y reparación de aparatos ortopédicos.

El servicio cubrirá las necesidades técnicas de los 40 usuarios de la residencia y los 20 del servicio diurno del centro gestionado por la Fundación de Atención a la Dependencia, según ha explicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

De ese modo, se ofrecerá la reparación y mantenimiento de las sillas eléctricas, las grúas o los andadores, unas herramientas que son básicas para desarrollar las actividades diarias de los usuarios y que hasta ahora no contaban con un servicio de mantenimiento.

El soporte técnico será semanal y la inversión es de poco más de 3.300 euros anuales, que ha sido adjudicada a la empresa Ortho Islas.