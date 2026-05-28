Residente en la antigua prisión de Palma: "No somos delincuentes, no nos gusta vivir rodeados de ratas y basura"

Archivo - Proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Una residente en la antigua prisión de Palma ha acusado este jueves al Ayuntamiento de incumplir las promesas realizadas a los moradores y permitir que sigan viviendo "rodeadas de ratas y basura".

"Se nos prometió una cosa y no se ha hecho absolutamente nada", ha señalado durante una intervención en el pleno municipal de este jueves.

La mujer ha asegurado que tras el plazo que se les ha dado para abandonar el recinto, no se puede ir porque es una persona enferma y que ha trabajado cuando ha podido.

"Somos personas correctas, no somos drogadictos, no somos borrachos, no somos delincuentes. No nos gusta ser okupas, ni vivir sin luz ni agua, rodeados de ratas y basura", ha afirmado.

La mujer ha "suplicado" al alcalde la posibilidad de poder contar con una vivienda decente.

Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha acusado al Ayuntamiento de Palma de ser cómplice de las "coacciones" de los grandes tenedores y la denegación ilegal de empadronamientos.

La plataforma ha intervenido este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Palma y ha acusado a Emaya de estar ejecutando cortes de suministro de agua a instancia de particulares y sin ninguna orden judicial.

En este sentido, se ha presentado el caso de un vecino de más de 70 años, con graves problemas de salud, que pasó diez días sin agua "ante el total desamparo de la policía y el Consistorio".

La plataforma ha asegurado que esta vulneración de derechos humanos se ve agravada por "el bloqueo y la denegación" del empadronamiento municipal por parte del Ayuntamiento.

La PAH ha recordado que negar el empadronamiento es ilegal. "El empadronamiento es un derecho fundamental de cualquier persona, independientemente de cuál sea su situación habitacional o el lugar donde viva. El padrón no es un privilegio, sino la llave de acceso indispensable para poder ir al médico, recibir asistencia sanitaria y desarrollar una vida digna", han añadido.