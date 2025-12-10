Responsables municipales, arquitectos y vecinos elegirán el proyecto ganador del nuevo centro de servicios de Pere Garau

Interior del antiguo cine Metropolitan, donde se ubicará el nuevo centro de servicios de Pere Garau. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Responsables municipales, múltiples arquitectos y diversas asociaciones de vecinos conformarán el jurado que elegirán el anteproyecto ganador del nuevo centro de servicios del barrio palmesano de Pere Garau, que se ubicará en el antiguo cine Metropolitan.

La Junta de Gobierno reunida este miércoles ha designado a las personas que conformarán el jurado calificador del concurso, según ha informado la portavoz municipal, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior.

El jurado estará presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, e integrado por otros representantes municipales como el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, la gerente de Urbanismo, Marta Amer, o la directora técnico de Urbanismo, Loreto Alonso.

También habrá representación del Govern, de las diversas asociaciones vecinales del barrio y múltiples arquitectos. Entre ellos habrá uno del área de Urbanismo, otro del área de Infraestructuras, uno más que será designado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares y otros dos de "reconocido prestigió" que elegirá el propio Ayuntamiento.

También se ha aprobado la formación de una comisión técnica que estará integrada por personal técnico de la Gerencia de Urbanismo.

Todas estas personas serán las encargadas de elegir el anteproyecto arquitectónico ganador del concurso de ideas, que es abierto, anónimo y constará de una única fase. En ella se seleccionará la mejor propuesta de todas las que cumplan con las exigencias recogidas en las bases.

El ganador se llevará un premio de 25.000 euros y se encargará de la redacción del proyecto de obras, mientras que el segundo y el tercer clasificado verán recompensado su proyecto con 15.000 euros, respectivamente.

El plazo para presentare al concurso finaliza el próximo 15 de diciembre. La idea, ha apuntado Celeste, es que se pueda conocer al ganador antes de que acabe el año y las obras se puedan licitar a lo largo de 2026.

La regidora ha recordado que el futuro centro de servicios, que se ubicará en el antiguo cine Metropolitan y en dos locales anexos, cuya compra supuso un desembolso de 3,6 millones de euros, contará con una serie de "equipamientos esenciales".

Entre ellos, una nueva comisaría de la Policía Local, una unidad básica de salud, una oficina de atención a la ciudadanía, una biblioteca municipal, un 'casal de barri', un centro de día, una 'escoleta' municipal y varios espacios destinados al almacenamiento.

También contará con un aparcamiento subterráneo que podrán utilizar tantos los usuarios de estos servicios municipales como los clientes del mercado de Pere Garau.