Restablecido el servicio de metro afectado por el incendio en el Camí dels Reis, ya extinguido

Archivo - Un tren de SFM en la Estación Intermodal de Palma. - CAIB - Archivo

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha restablecido la circulación del metro, que se había visto afectada por un incendio agrícola en el Camí dels Reis.

El fuego se ha originado sobre las 12.15 horas en una finca en los alrededores del polígono de Son Castelló, cerca de la estación ferroviaria de Son Sardina, y a las 14.30 horas los Bomberos de Palma lo han extinguido.

Por precaución, SFM ha interrumpido el servicio de metro poco antes de las 13.00 horas. Según ha informado en un mensaje en redes sociales, tras recibir la autorización por parte de los Bomberos de Palma y que los técnicos hayan hecho las comprobaciones necesarias, se ha retomado la circulación.