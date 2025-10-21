Resuelto el hurto en el aparcamiento del aeropuerto de Menorca de una furgoneta valorada en 50.000 euros

MENORCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Maó ha informado este martes de la identificación de un hombre español, como presunto autor del hurto de un vehículo valorado en cerca de 50.000 euros que tuvo lugar a principios del mes de septiembre en el aparcamiento del aeropuerto de Menorca.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre, cuando los operarios de una empresa de alquiler dejan estacionado en una zona de aparcamiento el coche y, dos días después, observaron que el vehículo no estaba en el lugar donde lo habían aparcado. Los trabajadores de la empresa comenzaron la búsqueda de la furgoneta, por si por alguna confusión se hubiera cambiado de lugar de estacionamiento

Finalmente, pusieron en conocimiento de la Policía Local la desaparición del vehículo el día 25 de septiembre y los agentes del grupo de Policía Judicial comenzaron la investigación, comprobando las diferentes medidas de seguridad instaladas en el parking y en las inmediaciones.

Las pesquisas demostraron que un hombre que había permanecido unas horas en una de las terminales del aeropuerto, con intención de abandonar la isla, salió de la terminal para dirigirse al aparcamiento y se llevó el vehículo desmontando la barrera que da acceso a la zona de estacionamiento.

De este modo, desde la Policía Nacional han explicado que el método de desmontar la barrera manualmente y volver a colocarla nuevamente en su lugar motivó que no quedara reflejada la salida del vehículo del aparcamiento.

La furgoneta fue localizada el 9 de octubre en la estación marítima de Maó. Sin embargo, al no encontrarse el presunto responsable en la isla, se ha comunicado su implicación en este hecho al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del resto del país para su localización.