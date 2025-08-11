Retiradas ocho embarcaciones de un muelle ubicado en Talamanca, en Ibiza. - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Playas de Ibiza, en colaboración con la Policía Local, ha retirado ocho embarcaciones de un muelle situado en la playa de Talamanca.

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento, el pasado jueves se avisó a los propietarios sobre esta retirada con el objetivo de garantizar la seguridad y uso público del espacio marítimo.

El pasado jueves, de hecho, se contabilizaron en la zona 30 embarcaciones, así como ocho muertos y boyas que también han sido retiradas.