Retiran en Baleares unas gafas de Multiópticas por un defecto en el filtro

Retiran en Baleares unas gafas de Multiópticas por un defecto en el filtro.
Retiran en Baleares unas gafas de Multiópticas por un defecto en el filtro. - RED NACIONAL DE ALERTAS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 12 agosto 2026 13:12
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PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha notificado la retirada del mercado de unas gafas para el eclipse por un defecto en el filtro y un consecuente riesgo de lesión.

Según la notificación del Ejecutivo autonómico, tras colocarse el usuario las gafas y estar el filtro por debajo del mínimo de transmitancia --excesivamente oscuro--, el usuario solo ve oscuridad total y no consigue localizar el disco solar.

Como reacción previsible, el usuario se desliza las gafas hacia la frente, las ladea o se las retira un instante para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente.

Durante ese intervalo sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y puede producirse una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

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