Retiran en Baleares unas gafas de Multiópticas por un defecto en el filtro. - RED NACIONAL DE ALERTAS

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha notificado la retirada del mercado de unas gafas para el eclipse por un defecto en el filtro y un consecuente riesgo de lesión.

Según la notificación del Ejecutivo autonómico, tras colocarse el usuario las gafas y estar el filtro por debajo del mínimo de transmitancia --excesivamente oscuro--, el usuario solo ve oscuridad total y no consigue localizar el disco solar.

Como reacción previsible, el usuario se desliza las gafas hacia la frente, las ladea o se las retira un instante para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente.

Durante ese intervalo sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y puede producirse una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.