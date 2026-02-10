'Retrobar Miró. La Guspira Màgica' Exhibe En La Fundación Pilar Y Joan Miró El Universo Más Personal Del Artista. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha presentado este martes la exposición 'Retrobar Miró. La guspira màgica', que se inaugurará este miércoles (19.00 horas) y que exhibe el universo más íntimo y personal del artista.

La muestra podrá ser visitada en el Espai Estrella de la Fundación Pilar y Joan Miró Mallorca hasta el 17 de enero de 2027, según ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

La muestra guarda puntos de conexión con la propuesta expositiva que formó parte de la programación de 'Paysage Miró'. En este caso, la propuesta, que acoge un total aproximado de 250 elementos, profundiza en el concepto del reencuentro como motor fundamental del proceso creativo de Miró, poniendo el acento en las cosas familiares y cotidianas que actúan como dinamizadoras y provocadoras del hecho artístico.

De esta forma, bajo el concepto genérico de 'guspires màgiques', el espectador tendrá la oportunidad de localizar objetos encontrados, elementos naturales, materiales descartados y otros recursos que alimentaron el trabajo de Miró.

En palabras del regidor de Cultura, 'Retrobar Miró. La guspira màgica' ofrece "muchos puntos de interés para los millones de admiradores de un creador incomparable que, para orgullo y satisfacción de Palma, escogió la capital balear para vivir y trabajar".

Bonet ha incidido también en la circunstancia de que esta exposición "supone un paso más en el camino hacia la excelencia cultural que Palma ha iniciado esta legislatura, y que le acredita plenamente como candidata a ser designada Capital Europea de la Cultura del año 2031".

Para el edil, en este contexto que está transformando Palma para convertirla "en uno de los epicentros internacionales del arte y la creación, Joan Miró es un referente irrenunciable, como también lo es la Fundación Pilar y Joan Miró a través de la extraordinaria labor que está realizando de cara a la preservación y divulgación de la obra del gran maestro universal".

A la convocatoria informativa han asistido también el coordinador general de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta, y la directora de la Fundación, Antònia Maria Perelló, quien ha compartido las tareas de comisariado de la exposición con la conservadora y jefa del departamento de Exposiciones, Patrícia Juncosa.