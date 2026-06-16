Revetla de Sant Joan 2026 en Palma: correfocs, 'ball de bot' y Xanguito

Archivo - Celebración del correfoc en Palma de Mallorca por San Juan. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Revetla de Sant Joan 2026 de Palma se celebrará el próximo 23 de junio en el Parc de la Mar con un programa que incluirá correfocs infantiles y para adultos, música tradicional, 'ball de bot' y un concierto del grupo mallorquín Xanguito como cierre de la noche.

La programación de La Revetla de Sant Joan también incluirá en encendido del fogueró mediante la llegada de la Flama de la Llengua, un pregón y la participación de una docena de colles y bèsties de foc en el correfoc principal.

¿CUÁNDO EMPEZARÁ LA CELEBRACIÓN?

La celebración comenzará a las 20.00 horas con el encendido del fogueró mediante la Flama de la Llengua, acto que contará con la participación de la Obra Cultural Balear (OCB).

A las 20.15 horas arrancará el correfoc infantil con la participación de las colles Enfocats, Kinfumfa, Patits Encabritats y Realment Cremats.

La programación continuará a las 21.00 horas con una actuación de música tradicional y 'ball de bot' a cargo del grupo Al-Mayurqa. Posteriormente, a las 22.00 horas, tendrá lugar el pregón de la fiesta y, veinte minutos después, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma dirigirá un saludo institucional a los asistentes.

CORREFOC Y CONCIERTO DE XANGUITO

Uno de los actos centrales de la Revetla de Sant Joan será el correfoc previsto para las 22.30 horas, con la participación de las colles y bèsties de foc Enfocats, Realment Cremats, Kinfumfa, Ses Germanies, Illa Galera, Maleïts Encabritats, Drac i Guardians de Sant Jordi, Òliba de la Real, Es Drac de na Coca, Trabucats, Es Cau des Boc Negre e Incubus.

La programación de Sant Joan 2026 en el Parc de la Mar concluirá a las 23.30 horas con un concierto de Xanguito.