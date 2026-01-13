Sant Kanuteres de Palma 2026: consulta la programación de las fiestas alternativas de Sant Sebastià

Archivo - Varias personas durante un correfoc en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas alternativas en el marco de las celebraciones por Sant Sebastià, el patrón de Palma, se celebran desde hace 31 años, consolidadas como una cita imprescindible para la cultura y la música locales.

En los últimos siete años, su propuesta se ha ampliado y extendido y convocan actos en varias plazas de Canamunt y su Calatrava, a través de la coordinación y el esfuerzo de varias asociaciones y colectivos de carácter autogestionado.

Distribuidas en seis plazas con diferentes temáticas musicales y una plaza infantil con 'fogueró', este año vuelven a ofrecer una gran diversidad de propuestas, entre conciertos y DJ locales.

También cuentan este año con propuestas familiares, los tradicionales 'foguerons' o torradoras y con las barras a través de las cuales se financian las fiestas.

A continuación te ofrecemos el programa completo de estas fiestas alternativas:

PLAZA QUADRADO - De 18.00 a 21.00 horas

Encendido del 'fogueró' y torrada popular. Cabaret circense infantil y glosada popular.

PLAZA RAIMUNDO - De 18.00 a 03.00 horas

Organizado por el Sindicat de l'Habitatge de Palma, la Organización Juvenil Socialista, el Gimnàs Popular Jack Contray y Ciutadans per Palestina.

Comenzará con la agrupación de ball de bot Rissaga y la coral autogestionada Sa Corrala, y finalizará con las actuaciones de Nita, Sweet Poo Smell, Caricias Cantoná y Toc de Queda.

PLAZA PES DE LA PALLA - De 20.00 a 03.00 horas

Fukushima y Teipa Productions repiten en esta plaza con un 'line-up' de electrónica democrática bailable y desde diferentes prismas con sesiones de DJ del panorama local.

BALUARD DES PRÍNCEP - De 18.00 a 03.00 horas

Totem Soundsystem presenta una zona dedicada a los sonidos más intensos de la escena underground electrónica. Reunirá a varios DJ que recorrerán géneros como el garage, drum and bass, jungle, dubstep y raggatek, en una sesión pensada para bailar y disfrutar.

PLAZA SANT JERONI - De 18.00 a 03.00 horas

Organizado por el Sindicat de l'Habitatge de Palma, la Organización Juvenil Socialista, el Gimnàs Popular Jack Contray y Ciutadans per Palestina.

Una propuesta de artistas emergentes y urbanos como la cantante de Pòrtol y productora Xisk, el artista palmesano Pau Walters, que fusiona hip hop, R&B y afrobeats, y DJ y productores como LPM, Mery b2b Bocabeats y C.O.A.V.

PLAZA LLORENÇ BISBAL - De 18.00 a 03.00 horas

Organizada por Cultura al Carrer. Noche ecléctica de sonidos calientes multiculturales como latin, reggae, cumbia, dancehall o afro.

PLAZA NOVA DE LA FERRERIA - De 18.00 a 03.00 horas

Conciertos de punk y hardcore. El colectivo joven Martell Rovellat, que trabaja a través de la autogestión, en colaboración con Nou Circ organizan esta plaza. Destacan las visitas de Hellthorn desde Berlín y de Gatzara desde Molins sense Rei.