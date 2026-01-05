Los Reyes Magos llegan a diversos municipios de Baleares cargados de caramelos y regalos

Recepción de los Reyes Magos en el paseo de Vara de Rey de Ibiza. - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las cabalgatas de los Reyes Magos han arrancado en distintos municipios de Baleares, por lo que en estos momentos ya recorren o han recorrido las calles de los pueblos y ciudades de las islas.

Este lunes, sus majestades han hecho una de sus paradas en la carpa instalada en el paseo de Vara de Rey de Ibiza, donde el alcalde de la ciudad, Rafael Triguero, ha hecho entrega de las llaves de la ciudad a Melchor, Gaspar y Baltasar.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Ibiza ha agradecido a los Reyes Magos que se hayan quedado un día más en la ciudad a causa del mal tiempo, para asegurar que ningún niño se quede sin la ilusión de los Reyes de Oriente.

Más tarde, los Reyes de Oriente han recorrido los diferentes núcleos de Marratxí, al llenar las calles de la localidad de luz, ilusión y sonrisas. Se trata de una jornada muy especial compartida por familias, niños y vecinos, que "vuelve a poner en valor la fuerza de la tradición y la magia colectiva del municipio".

La cabalgata más grande de Baleares se desarrolla en estos momentos por el centro de Palma y contará con más de una veintena de carrozas --todas de nueva creación-- para trasladar "la magia y la tradición" a las calles de Palma.

Sus majestades han llegado al Moll Vell de Palma alrededor de las 18.00 y durante el recorrido de la Cabalgata de Reyes se prevé que repartan unos 4.000 caramelos.