Rhodes reclama inversión en educación musical: "Si no tienes pasta olvídate de ir a clases de piano o a un concierto"

Archivo - El pianista y escritor James Rhodes posa para Europa Press, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pianista británico James Rhodes reclama mucha más inversión en educación musical, cuyo estado es "muy triste" porque, a su parecer, representa un lujo que solo pueden alcanzar las familias adineradas.

Para Rhodes, hay una carencia de educación musical, tanto en España como en el resto del mundo, que debería revertirse. "Si no perteneces a una familia con pasta, olvídate, no tendrás clases de piano o violín, y tampoco verás a una orquesta en vivo", lamenta.

Así lo explica el pianista en una entrevista a Europa Press, coincidiendo con la celebración de su programa 'En clave de Rhodes' este miércoles en el Teatre Principal de Palma, en el que conversará con la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh', Leire Martínez.

A su parecer, los gobiernos no invierten en educación musical porque los niños son "bastante invisibles" para los políticos ya que no pagan impuestos ni votan. "Me da una vergüenza ajena enorme", admite.

La educación musical y las actividades creativas en la infancia, destaca, permiten aumentar la autoestima, suponen beneficios en los idiomas, en las matemáticas y para su entorno. "A mí, personalmente, me da igual si hablamos de música clásica o de reguetón, cualquier forma de música, lo importante es crear", apunta.

El pianista enmarca esta necesidad en una época "frágil, llena de ansiedad y de problemas de salud mental" y reclama más inversión en materia de infancia en general. Así, confía en que haya ministros de Educación o de Cultura que "inviertan muchísimo más en las escuelas y en los conservatorios".

Por otro lado, apuesta por que los conciertos de música clásica sean "más abiertos y asequibles". Precisamente, rehuye de la idea de que este estilo musical pertenece a un solo tipo de personas, una percepción que califica de "patraña".

A su criterio, todos los artistas tienen la responsabilidad de intentar hacer crecer el público sin cambiar la música que, remarca, "es inmortal". "La música nunca tiene que cambiar, pero todo lo demás, la presentación, el formato de los conciertos, los recintos, tenemos que cambiarlo", defiende.

Según reivindica, esto es lo que él intenta hacer en sus conciertos, en los que se dirige al público entre las piezas musicales. Esta idea de renovar la presentación de las actuaciones es lo que, apunta, hace que su público sea "bastante distinto" al habitual: "Hay mucha gente joven, muchos adolescentes, además del público típico".

MÁS INVERSIÓN EN SALUD MENTAL

El pianista británico pone el acento en la salud mental, reivindicando igualmente más inversión y políticas para "mejorar el mundo" y las oportunidades para los jóvenes.

"Somos la primera generación que está empeorando el mundo para la siguiente, y obviamente debe ser al revés", considera Rhodes, quien habla de la autolesión como "una epidemia" que afecta "no solo a los adolescentes".

Actualmente, considera, se habla más de problemas de salud mental porque "cada día hay más ansiedad". A su juicio, un papel importante lo juegan las redes sociales, que define como "esas pantallas que todo el rato bombardean con noticias realmente angustiosas".

Para él, estas plataformas no tienen nada positivo, más allá de poder contactar con otras personas, y son "de las invenciones más peligrosas y destructivas que hay". "Para mí es una cloaca", añade.

En esta línea, sostiene que él tiene redes sociales "únicamente" por su trabajo y por su afición a la fotografía: "Si no fuera pianista ni fotógrafo las borraría con placer", asegura.

Por otro lado, atribuye a las redes y a los medios de comunicación una cierta responsabilidad en el auge de la extrema derecha. De hecho, considera que los medios tienen "más responsabilidad" que los políticos en este asunto.

"Si el líder de Vox no hubiera sido invitado a cada programa de televisión (...) es que no hubiera tenido ni oxígeno ni nada", señala. No obstante, en su opinión, los medios "están muy fijados en atrapar a la gente y conseguir 'me gustas'". "Para mí cualquier extremo no es algo sano", agrega.

MUCHA GENTE SE IDENTIFICA CON SU LIBRO

Rhodes relata en su libro 'Instrumental' los abusos sexuales que sufrió durante su infancia. Actualmente, 11 años después de su publicación, considera que continúa ayudando ya que "tristemente, hay mucha gente que se identifica con el contenido".

Además, destaca que su obra le dio un altavoz en España para impulsar la ley de protección de la infancia, que se aprobó en 2021 bajo el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. "Sin haber escrito el libro, hubiese sido imposible llegar a la Moncloa", indica, a la vez que considera que el resultado hubiera sido el mismo con otro partido en el Gobierno.

Sobre la puesta en marcha de la ley, califica como "muy triste" una conversación con una política del PP que le dijo "delante de todos sin vergüenza" que su partido no podía apoyar el texto "porque no les había dado suficiente crédito de forma pública".

"Estuve seis meses más hablando y escribiendo artículos diciendo que sin el PP sería inimaginable y que ellos eran los verdaderos protagonistas. Luego dijeron venga, sí, ahora podemos apoyarla", explica.

'EN CLAVE DE RHODES'

El pianista conducirá este miércoles un capítulo de su programa en Palma, regresando así a una isla en la que pasó varios meses de los veranos de su infancia y que describe como "un sitio mágico y de esperanza".

Rhodes conversará en esta ocasión con Leire Martínez sobre las etapas de su carrera y su proceso creativo. El programa busca, según su conductor, una conversación distendida para que el espectador pueda "escapar de todas las noticias de rabia y horror que hay en todas partes".