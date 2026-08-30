Roba la cartera a un paciente en un hospital y en su huida agrede a dos sanitarias. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar la cartera a un paciente en un hospital y en su huida agredir a dos sanitarias de urgencias.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, el sábado por la tarde se requirió presencia policial en el servicio de urgencias de un centro médico en Palma, donde el servicio de seguridad tenía retenido a un varón por un robo con violencia.

Patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional acudieron y se entrevistaron con el personal de seguridad del área de urgencias, que informaron que momentos antes habían retenido a un varón que había sustraído una cartera y otros efectos a un paciente.

Los trabajadores del servicio de seguridad señalaron a un varón como autor de los hechos al cual tenían retenido, momento en que fue identificado.

Paralelamente, otra de las patrullas se entrevistó con dos trabajadoras del área de urgencias, que señalaron al joven, español, como el autor de la sustracción. Las sanitarias añadieron que le habían visto robando una cartera y otros efectos personales a un paciente que estaba siendo asistido en un box. Fue al recriminárselo, cuando huyó.

Las dos mujeres lo siguieron y llegaron a alcanzarlo, momento en que las golpeó. Tras esto los vigilantes de seguridad del centro hospitalario redujeron al y lo retuvieron hasta la llegada de los policías, que arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia.