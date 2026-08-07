Rosario Sánchez acusa al Govern de "invertir el modelo" educativo y de "poner por delante" a la concertada

Las candidatas del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, y del Consell de Mallorca, Amanda Fernández, valoran el decreto educativo recientemente aprobado porel Govern. - EUROPA PRESS

PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha criticado este viernes el nuevo decreto de financiación de la enseñanza concertada, al considerar que "invierte el modelo" educativo de Baleares y sitúa la educación concertada "por delante" de la enseñanza pública.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del PSIB en Palma, Sánchez ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de aplicar "el modelo Ayuso", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al considerar que apuesta por la privatización de servicios públicos como la sanidad y la educación.

La dirigente socialista ha censurado, además, que el decreto se haya tramitado por la vía de urgencia, ya que, a su juicio, ello ha impedido un debate suficiente sobre las implicaciones de la nueva regulación y ha dificultado que la comunidad educativa pudiera conocer y analizar su contenido.

Sánchez ha sostenido que la nueva norma supone un cambio de modelo educativo al priorizar, según ha dicho, la financiación de la enseñanza concertada frente a la pública, una decisión que, en su opinión, perjudica al sistema educativo público de Baleares.