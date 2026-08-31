Rosario Sánchez define a Celestí Alomar como una persona con una visión extraordinaria y avanzada a su tiempo

Archivo - Rosario Sánchez. - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - Archivo
PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Turismo y vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha definido a Alomar como una persona "con una visión extraordinaria y avanzada a su tiempo".
En un mensaje en redes sociales, Sánchez se ha referido al exconseller de Turismo fallecido este lunes como un "referente del progresismo, comprometido con la tierra y con la construcción de una sociedad más justa".
La secretaria de Estado ha recordado que impulsando la ecotasa, abrió camino y demostró que el turismo se tenía que gobernar pensando en el bienestar de la ciudadanía. "Ideas valientes que hoy están más vigentes que nunca", ha añadido.