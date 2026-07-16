Rosario Sánchez participa en Eivissa en la inauguración de la cabecera sur de Vara de Rey

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, en Eivissa - DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN BALEARES

EIVISSA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha participado en la inauguración de la cabecera sur del paseo de Vara de Rey, una actuación financiada con 726.000 euros de los fondos europeos Next Generation que culmina la renovación de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Durante la inauguración, Sánchez ha destacado que esta intervención es un ejemplo de cómo los fondos europeos están permitiendo transformar los destinos turísticos "desde la sostenibilidad, mejorando el espacio público y la calidad de vida de quienes viven en ellos".

La secretaria de Estado ha recordado que la actuación da continuidad a la remodelación integral del Paseo de Vara de Rey iniciada en anteriores mandatos municipales y ha explicado que la continuidad del actual equipo de gobierno municipal ha permitido completar esta intervención.

"Hay espacios que son mucho más que una calle o una plaza. Vara de Rey es el corazón de Eivissa, un lugar de encuentro, de convivencia y de memoria colectiva. Recuperarlo significa también reforzar la identidad de la ciudad y proteger un patrimonio que pertenece a toda la ciudadanía", ha afirmado.

Durante su intervención, Sánchez ha subrayado que el proyecto refleja el cambio de modelo impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo, basado en un turismo más sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

La secretaria de Estado ha explicado que esta actuación forma parte de los casi 300 millones de euros que el Gobierno está movilizando en Baleares para transformar el modelo turístico a través de los fondos europeos, con la mayor inversión pública realizada por el Estado en materia turística en las Islas.

En el caso del municipio de Eivissa, el Gobierno ha movilizado 5,6 millones de euros para actuaciones de transformación urbana como la remodelación de la calle Pere Francès, diferentes intervenciones en Dalt Vila y la reforma inaugurada este miércoles.

Sánchez ha puesto en valor la línea específica de financiación destinada a las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad, creada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer la conservación del patrimonio histórico.

La secretaria de Estado ha agradecido la colaboración entre el Gobierno, el Govern, el Consell d'Eivissa y el Ayuntamiento de Eivissa, destacando que la cooperación entre administraciones ha sido determinante para hacer posible estos proyectos.

Finalmente, Sánchez ha defendido la necesidad de seguir gobernando el turismo desde la colaboración institucional y la sostenibilidad. "Desde el Gobierno seguiremos trabajando junto al resto de instituciones para consolidar un modelo turístico más sostenible, que siga generando prosperidad, pero también cohesión social y una mejor calidad de vida para quienes viven en nuestros destinos", ha concluido.