Archivo - La portavoz del PSOE Palma, Rosario Sánchez. - PSOE PALMA - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE y candidata socialista al Govern en las elecciones de 2027, Rosario Sánchez, ha respondido este miércoles a la polémica generada por el patrimonio inmobiliario de su pareja, lamentando los ataques recibidos.

"No me acobardan", ha dicho la socialista al PP y a la presidenta de Govern, Marga Prohens, en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que ha reprobado "la manera que tiene la derecha de atacar y odiar, especialmente a las mujeres".

La socialista ha denunciado públicamente los "insultos, difamaciones y ataques" sufridos esta semana por su pareja y a la familia de este, "personas que no tienen nada que ver con su familia", subrayado que el patrimonio es "fruto del esfuerzo de generaciones".

"Tengo dos titulos universitarios, estudiados en Barcelona fruto del esfuerzo de mis padres. Soy una funcionara de carrera y estudié la oposición en una etapa que tuve en el paro. Y nunca me ha mantenido ningún hombre, porque así me lo enseñó mi madre", ha remarcado.

La candidata socialista ha asegurado que estos días ha vivido "momentos de preocupación" porque "hacían daño" a las personas de su entorno. Sin embargo, ha destacado que le "pesan más las ganas, la ilusión y la fuerza de transformar Baleares".

"Entiendo que sea difícil de entender para una política que trabaja para su entorno privilegiado sin entorno en el interés, que hay políticas progresistas que pensamos que la política es una herramienta de transformación de la sociedad para el bien común", ha agregado.