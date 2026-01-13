Sa Pobla aprueba moción del PP para priorizar a poblers en acceso a viviendas públicas construidas con suelo municipal

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sa Pobla ha aprobado una moción presentada por el PP para reclamar que los vecinos del municipio tengan prioridad en el acceso a las promociones de vivienda pública del Institut Balear de la Vivenda (Ibavi) que se construyan con suelo municipal.

Así lo han informado desde el PP pobler, que ha señalado que su iniciativa ha contado con el apoyo de Independents per Sa Pobla y Vox, la abstención del PSOE y MÉS, y el voto en contra de El PI.

Los 'populares' han valorado de manera muy positiva la aprobación de esta propuesta, y han considerado que "es una muestra que las iniciativas que presenta esta formación miran realmente por los intereses de los poblers y por dar respuesta a uno de los principales problemas del municipio: el acceso a la vivienda".

La portavoz del PP de Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha celebrado que el pleno haya apoyado a una iniciativa que defiende que "la vivienda pública que se construye con suelo municipal tiene que servir, en primer lugar, para que los jóvenes y las familias de Sa Pobla puedan quedarse a vivir en su pueblo". Seguí ha remarcado que "no tiene sentido ceder suelo público si después los vecinos no tienen ninguna garantía real de poder acceder a estas viviendas".

La moción aprobada insta al Ayuntamiento a negociar con el Ibavi las bases de adjudicación de las promociones de vivienda pública para introducir criterios de prioridad vinculados al arraigo en el municipio, como por ejemplo el padrón histórico. Este criterio permitiría reconocer la antigüedad de empadronamiento aunque, por motivos laborales, formativos o personales, una persona haya tenido que marchar temporalmente del pueblo.

En este sentido, Seguí ha defendido que la propuesta del PP "no es excluyente, es una cuestión de justicia social", y ha añadido que "lo que defiende esta formación es que las personas que han tenido que marcharse para estudiar o trabajar fuera tengan opciones reales de volver cuando lo deseen".

La iniciativa establece un mínimo de 15 años de vinculación con Sa Pobla mediante el padrón histórico, que tendría que tener un peso específico dentro del baremo de adjudicación, siempre combinado con criterios sociales y económicos, especialmente las situaciones de vulnerabilidad.

Con la aprobación de esta moción, el PP pobler ha querido reafirmar su compromiso con una política de vivienda "responsable, equilibrada y arraigada al territorio", defendiendo que "las promociones públicas impulsadas con suelo municipal tienen que beneficiar, en primer lugar, las personas que han hecho --y quieren continuar haciendo-- de Sa Pobla su casa".