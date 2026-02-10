Sáenz de San Pedro: "Defendemos a los comercios emblemáticos frente a la asfixia de Pedro Sánchez"

Archivo - El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha reivindicado este martes las medidas del Govern en favor de los comercios emblemáticos, muchos de ellos autónomos, frente a la "asfixia" a las que les somete Pedro Sánchez.

Sáenz de San Pedro ha respondido de este modo a una pregunta del diputado de Vox Sergio Rodríguez, que ha alertado que estos comercios tampoco escapan a la sustitución cultural.

"Nuestra identidad no es sólo idioma. Que el horno de la esquina se convierta en un kebab, aunque se llame 'Kebab Mohamed, el millor kebab del món' no soluciona la suplantación, igual que si se convierte en una multinacional", ha afirmado.

El diputado de Vox ha expresado su preocupación por la desaparición de comercios emblemáticos y tradicionales y los ha equiparado con los acuerdos con Mercosur o comerciales con la India. "Acabaremos comiendo ensaimadas elaboradas en una panificadora de la India o importando 'panades' de Perú con mucho cilantro", ha señalado.

Sáenz de San Pedro, por su parte, ha señalado que comparte la preocupación por la desaparición de los comercios emblemáticos, porque son los que transmiten identidad local y crean arraigo. El conseller ha defendido las medidas impulsadas por su departamento como las encaminadas a proteger su identidad, fomentar el relevo generacional, acompañarles en la modernización y las que tienen que ver con el apoyo real a los autónomos.