Sáenz de San Pedro defiende su ley de conciliación como una herramienta para conseguir una sociedad "más libre"

El conseller asegura que está trabajando para sacar adelante un plan de coeducación y que ya se ha reunido con entidades sociales y educativas

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha defendido su ley de conciliación como una herramienta para conseguir una sociedad "más libre y eficiente" y para abordar las necesidades de las familias de Baleares.

Lo ha dicho este martes durante su comparecencia en el pleno del Parlament para dar cuenta del cumplimiento de una moción sobre política general en materia de conciliación en la que ha confrontado con la diputada socialista Irantzu Fernández.

El debate ha girado en torno a la tramitación parlamentaria de la ley de conciliación, que la socialista ha recriminado que ha dejado de lado los tres pilares que el propio conseller defendió en su día, la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad.

"Las palabras se las lleva el viento. Menos mal que tenemos el diario de sesiones. De los tres pilares, en la ley solo quedará la conciliación", ha apuntado Fernández, quien ha lamentado que la normativa no hable de asuntos como la crianza respetuosa o el descanso de las madres.

Al contrario de lo que prometió el Govern, ha considerado, la ley ha acabado estando enfocada únicamente en las empresas y en garantizar que "sigan siendo productivas".

"La ley ha empeorado mucho desde que firmaron el pacto con Vox, pero el borrador ya no aportaba nada. Ninguna familia de estas islas notará ninguna diferencia el día después de aprobarse esta ley", ha sostenido.

En su réplica, Sáenz de San Pedro ha defendido la ley, actualmente en tramitación parlamentaria, como una de las más importantes de esta legislatura y como un reflejo "refleja el compromiso del Govern y de su presidenta, Marga Prohens".

"Una ley que impulsa con decisión y con rigor, que nace de la voluntad de construir una sociedad más libre y eficiente. Es una iniciativa pionera, valiente, realista y fruto del diálogo, y que ahora las necesidades de las familias", ha subrayado.

A su parecer, el texto legislativo "marca la diferencia entre la inacción y la propaganda" propia de los socialistas y la voluntad de estar "al servicio de las personas y las familias" del Govern.

"La conciliación no puede seguir siendo un elemento decorativo. Conciliación es hablar de libertad y permitir que se pueda conciliar la vida profesional y la vida real, y eso se logra con políticas valientes y planificadas, no con pancartas", ha reivindicado el conseller.

Sáenz de San Pedro ha puesto en valor que la ley contempla la creación de un comité de conciliación, integrado por patronales, sindicatos y el propio Ejecutivo, que elaborará el plan autonómico de conciliación, definirá las estrategias y asignará los recursos presupuestarios, entre otros asuntos.

Sobre este último asunto, dado que Fernández le ha afeado que la ley no contemple partidas presupuestarias concretas, el conseller ha puesto como ejemplo los incentivos que podrán recibir las empresas que impulsen medidas de conciliación.

PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERÉS DEL MENOR

Uno de los asuntos que la diputada socialista más ha lamentado es que el texto no incluya aspectos como la perspectiva de género o la defensa del interés superior del menor. "Nos ha quedado durante la tramitación que es por pura voluntad política", le ha afeado Fernández, quien ha vinculado estos aspectos con las exigencias de Vox.

El conseller, en cambio, le ha replicado que la ley de conciliación "no es un panfleto ni propaganda". "No sustituye el plan de igualdad de Baleares y respeta y contempla la perspectiva de género, aunque a lo mejor no lo hace como a ustedes les gustaría", ha apuntado.

También ha sostenido que la normativa "reconoce el desequilibrio" entre mujeres y hombres y plantea medidas de corresponsabilidad y atención prioritaria a familias monoparentales, con personas dependientes o en situación de vulnerabilidad.

La protección de los menores, ha proseguido, es también uno de los "principios rectores" del articulado. "Este Govern apuesta por los menores y por ponerlos en el centro, que es una manera de que los padres puedan conciliar", ha sostenido.

"La conciliación nunca debería ser una cuestión ideológica, y ustedes la quieren convertir en algo partidista y utilizarla como un eslogan", ha zanjado.

PLAN DE COEDUCACIÓN

Por otra parte, y también en respuesta a los reclamos de Fernández, el conseller ha asegurado que está trabajando de la mano de la Conselleria de Educación y Universidades para sacara adelante un plan de coeducación.

"Queremos hacerlo y queremos hacerlo bien", ha subrayado. Para ello, se han reunido ya con entidades educativas y sociales para diseñar el plan. "La coeducación tiene que ser una herramienta para formar ciudadanos libres, no de imposición", ha defendido.