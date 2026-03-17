Sáenz de San Pedro defiende que tomará medidas para paliar la subida de la energía y MÉS le reprocha que "no diga nada"

Archivo - El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha defendido que el Govern tomará medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio, especialmente en materia de energía.

Así lo ha remarcado el conseller este martes en la sesión de control al Govern en el pleno, ante las críticas del diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, quien ha acusado al conseller de "no decir absolutamente nada" dos semanas y media después de que comenzara la guerra.

Sáenz de San Pedro ha recordado que este lunes el Ejecutivo convocó la Mesa del Diálogo Social y comenzó una ronda de reuniones con los diferentes sectores para analizar la situación y "estudiar qué respuesta puede dar el Govern".

El escenario, ha apuntado, continúa siendo incierto y las medidas dependerán también de la duración y evolución del conflicto internacional.

Ante estas palabras, Rosa ha subrayado que el precio de la energía "seguirá subiendo y que es necesario planificar a medio y largo plazo "cómo hacer posible que la gente pueda pagar la luz hoy y mañana".

También ha reclamado medidas "valientes" que apuesten por la transición energética, unas iniciativas que, a su entender, el Govern no ha impulsado porque sabe que Vox no las aprobará.