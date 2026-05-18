Sagreras (PP), sobre la investigación en Llucmajor: "No sobrarían explicaciones desde el Ayuntamiento"

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa - PARLAMENT

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha considerado que "no sobraría" que el Ayuntamiento de Llucmajor diera explicaciones sobre la investigación de la Guardia Civil por presuntas irregularidades en las obras del polígono de Son Noguera.

Así lo ha dicho este lunes en la rueda de prensa previa al pleno tras ser preguntado por esta investigación. "Hemos hablado con nuestros portavoces y regidores del Ayuntamiento de Llucmajor y hay diferentes interpretaciones técnicas", ha agregado.

Igualmente, ha apuntado que "es cierto que había unos informes sobre estas obras de transformación urbanística en el polígono de Llucmajor".