Sale de la UCI la mujer agredida por su expareja en Sant Antoni y se recupera en planta con evolución favorable

EIVISSA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La paciente que sufrió una agresión por parte de su expareja en Eivissa el pasado 15 de febrero ha sido trasladada a la planta de hospitalización, donde continúa su proceso de recuperación.

Según ha informado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, la mujer ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde ha permanecido este tiempo.

Debido al traumatismo craneoencefálico, la paciente fue intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones por el equipo de Neurocirugía.

En la actualidad, se encuentra estable, con una evolución favorable, y ha iniciado un programa de rehabilitación intensiva con el objetivo de continuar avanzando en su recuperación.

Los hechos tuvieron lugar en Sant Antoni, cuando su expareja rompió una orden de alejamiento y agredió a esta mujer, hiriendo también a varios familiares. El hombre fue detenido de manera inmediata.