Salud acuerda la clasificación de más de 500 trabajadores del transporte sanitario, pendiente desde 2018

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Gestión Sanitaria de baleares (Gsaib), responsable del personal técnico del transporte sanitario urgente y programado, y los sindicatos CCOO, FS-TES, UGT y USAE han alcanzado un acuerdo para la clasificación del personal técnico, una medida pendiente desde 2018, cuando se subrogó el personal a la nueva gerencia.

Este acuerdo, ha recordado la Conselleria de Salud en un comunicado, ha logrado que se desconvoquen la huelga prevista para el mes de septiembre y el resto de las movilizaciones anunciadas.

Beneficiará a más de 500 profesionales y requiere ahora el informe positivo de los respectivos comités de empresa de los técnicos del transporte sanitario urgente y programado, así como de la Dirección General de Función Pública.

El personal del transporte urgente será clasificado como técnico de emergencias sanitarias si tiene esta titulación y como técnico habilitado si no la tiene pero ha prestado servicios en este ámbito en los últimos años.

En cuanto al transporte programado, se reconocen las categorías de técnico de emergencias sanitarias para el personal que tenga esta titulación, técnico de transporte sanitario para el que tenga este certificado de profesionalidad, y técnico habilitado para el que no tenga ninguna de las titulaciones pero haya prestado servicios en el transporte programado durante los últimos años.

Este acuerdo, con el que se reconoce por primera vez la doble adscripción en el transporte programado, supondrá modificar la relación de puestos de trabajo y adaptar el convenio colectivo para incluir las nuevas categorías profesionales.

Asimismo, desbloqueará los procesos de promoción interna y de movilidad geográfica y también los concursos, suspendidos hasta ahora debido a la falta de esta clasificación.

En GSAIB se ha valorado el acuerdo como un avance muy significativo tras más de ocho meses de negociación. Asimismo, han agradecido el talante y el afán de entendimiento de los agentes sociales y la plena colaboración de la Dirección General de Función Pública y del Servicio de Salud en beneficio de centenares de profesionales y en reconocimiento de su contribución al servicio público de salud del archipiélago.