Desconvocadas las movilizaciones en el transporte sanitario de Mallorca tras ratificar el acuerdo trabajadores y empresa

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa, integrado por CCOO, UGT, USAE y FS-TES, y la dirección de Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib) han ratificado el principio de acuerdo al que llegaron el martes y los trabajadores han desconvocado las movilizaciones en el transporte sanitario de Mallorca de forma definitiva.

Ambas partes se han reunido este jueves en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) para acabar de concretar el principio de acuerdo al que llegaron a inicios de esta misma semana.

Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que el documento, que recoge las principales reivindicaciones de los trabajadores, ha recibido el visto bueno tanto del comité de empresa como de la dirección de Gsaib.

También ha obtenido el aval de la Dirección General de Función Pública, que debía dictaminar si los cambios previstos en las clasificaciones profesionales tenían cabida jurídica. Aunque el Govern ha dado luz verde a estas modificaciones, ahora redactará un informe al respecto.

Concretamente, el acuerdo alcanzado entre ambas partes contempla que tanto los empleados de la central como del transporte programado que estén cualificados como técnicos de emergencias sanitarias (TES) sean reconocidos como tal. Hasta ahora esto tan solo sucedía con los trabajadores del servicio urgente.

También recoge mejoras en los descansos de los trabajadores a las horas de las comidas --algo que generaba problemas--, la equiparación del importe que los diferentes trabajadores perciben por las dietas o el compromiso de la empresa de estabilizar las plantillas mediante la convocatoria de unas oposiciones el año que viene.

Aunque el acuerdo ya es firme, ahora la empresa deberá notificar a los tres comités de empresa --de Mallorca, de Menorca y de Ibiza y Formentera-- el contenido del mismo para que los trabajadores lo ratifiquen.

Las citadas fuentes han garantizado que este último trámite, que se llevará a cabo durante los próximos días, saldrá adelante sin la oposición de los empleados.