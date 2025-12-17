Salud aprueba la homogeneización del complemento de insularidad para todos los profesionales, - CAIB

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado este miércoles la homogeneización de la indemnización por residencia o complemento de insularidad prevista en el Acuerdo marco de la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Baleares.

A partir de 2026, según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa, estas retribuciones serán iguales para todos los grupos de personal funcionario y de personal laboral.

Con este Acuerdo marco se estableció la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos y también de la prestación de los servicios públicos.

La cuantía de la indemnización por residencia que corresponde al personal estatutario del IbSalut será la establecida para el personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Esta cuantía será la misma independientemente de la categoría profesional. En Mallorca, alcanzará los 205,30 euros, en Menorca y en Ibiza llegará a 410,60 euros y para Formentera será de 615,90 euros.

Este Acuerdo beneficiará a los más de 20.000 profesionales sanitarios, de gestión y de servicios que forman parte del IbSalut.