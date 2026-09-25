Salud destinará 1,9 millones de euros en ayudas a la formación de investigadores de biomedicina y salud

Archivo - Un investigador del estudio sobre los tejidos adyacentes del cáncer de mama, en una foto de archivo. - UIB - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud invertirá 1,9 millones de euros a la segunda convocatoria de ayudas de formación para personal investigador no doctor en el ámbito de la biomedicina y la salud, correspondiente al período 2026-2030.

La convocatoria permite financiar hasta 16 contratos de investigador, por lo que se prevé un mínimo de diez contratos predoctorales de formación en investigación en salud (PFIS-CAIB) y un máximo de seis contratos de personal investigador clínico en formación (PFIC-CAIB).

La principal novedad respecto a la convocatoria anterior es la ampliación de cuatro a seis de los contratos destinados a profesionales con formación sanitaria especializada. Así, se incrementa el presupuesto de 1,2 millones en 2025 a 1,9 millones en 2026.

Esta modalidad permite compatibilizar la actividad asistencial con la investigadora y tiene como objetivo consolidar la figura del profesional clínico investigador en el sistema sanitario público de las islas.

Estas ayudas se enmarcan dentro de la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud de Baleares 2023-2027 y los proyectos estarán cofinanciados por la Unión Europea en un 100% con cargo al Programa FSE+ 2020-2027 de Baleares y alineadas con las prioridades definidas por la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP).