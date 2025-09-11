Salud extiende a todos los colegios de Baleares la campaña de vacunación infantil contra la gripe

Los consellers de Salud, Manuela García, y de Educación y Universidades, Antoni Vera, en rueda de prensa. - CAIB

La inmunización comenzará el 6 de octubre en los 353 centros educativos públicos, privados y concertados

PALMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha extendido la campaña de vacunación contra la gripe a la población diana infantil a todos los colegios públicos, privados y concertados de Baleares, un total de 353 centros educativos.

La campaña comenzará el 6 de octubre y se prolongará hasta el 7 de noviembre. En concreto, se ofrecerá la vacunación a unos 28.000 menores escolarizados en el segundo ciclo de infantil, es decir, los nacidos en los años 2020, 2021 y 2022. Por islas, se vacunará en 275 colegios de Mallorca, 43 de Ibiza, cuatro de Formentera y 31 de Menorca.

La consellera de Salud, Manuela García, que ha presentado este jueves la campaña junto con el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, ha destacado que la ampliación a todos los colegios responde a los buenos resultados obtenidos en el plan piloto del año pasado.

En el marco de este plan se vacunó el 43,2 por cieno de los menores diana, más del doble de la cobertura conseguida entre la población en general de la misma edad a los que no se acudió a inmunizar en sus centros escolares y cuyas familias debían acudir al centro de salud.

Para llevar a cabo la campaña de vacunación en las escuelas, el Servicio de Salud (IBSalut) formará 13 equipos de enfermeras de Atención Primaria independientes formados, cada uno de ellos, por dos enfermeras, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), administrativos y conductores.

El objetivo, según ha destacado la Conselleria, es incrementar la vacunación contra el virus estacional a los niños de segundo ciclo de educación infantil, dada la importancia de vacunar a los menores de cinco años, que tienen más posibilidades de padecer la infección viral de forma más grave, sufrir más complicaciones y más ingresos en hospital.

"Es una vacunación indolora, por vía intranasal, y además es muy bien recibida por parte de los niños", ha subrayado la conselleria, quien ha agregado que vacunar a los niños en los centros "facilita que sea una situación relajada y que no suponga para nada lo que podría suponer ir a una consulta médica, no lleva ese estrés asociado".

Los niños de esta edad padecen de forma muy frecuente la gripe y, en ocasiones, de manera muy grave. De hecho, el 95 por ciento de los niños que fallecen por esta enfermedad tienen menos de cinco años y esta franja de edad tiene la segunda tasa más alta de hospitalización y de ingreso en UCI por gripe tras las personas con edades avanzadas.

También se recomienda la vacunación de este colectivo de población sana infantil porque pueden tener complicaciones graves como neumonías, crisis asmáticas u otitis. Además, suelen ser los principales transmisores del virus a otros colectivos diana.

Con ello, ha subrayado Salud, no solo se brinda al menor una protección individual, sino que también se protege del contagio a las personas vulnerables de su entorno.

La pauta de vacunación de los niños será de una sola dosis y a los más pequeños, desde los 6 a los 23 meses, se les administrará una vacuna intramuscular inyectable en sus centros de salud.

Al resto de menores objetivo de esta campaña, todos los niños escolarizados de 4º, 5º y 6º de educación infantil, se les dosificará en las escuelas o en sus centros de salud una vacuna antigripal intranasal.

En la vacunación en las escuelas, las enfermeras acudirán provistas de un botiquín para tratar posibles efectos adversos de las vacunas y permanecerán allí hasta media hora después de haber inmunizado al último niño para prevenir su posible aparición.