Salud y el Hospital Sant Joan de Déu ponen en marcha un programa de acompañamiento a la prevención del suicidio - CAIB

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud (IBSalut) y el Hospital Sant Joan de Déu han firmado un convenio para desarrollar el Programa de Acompañamiento a la Prevención del Suicidio, que ofrece atención psicológica a personas en situación de sufrimiento grave con riesgo de conducta suicida.

Este programa ofrece atención especializada por medio de intervenciones terapéuticas orientadas a la reducción del riesgo, la contención emocional y el refuerzo de la vinculación vital, ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

La consellera del ramo, Manuela García, acompañada de la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, ha presentado este convenio, firmado por el director general del IBSalut, Javier Ureña, y el gerente del Hospital Sant Joan de Déu, Jaume Morell.

El programa se dirige a adultos en situación de sufrimiento psicológico grave con vulnerabilidad ante el riesgo suicida, especialmente en los supuestos de personas con enfermedad grave o crónica, particularmente de tipo neurológico o con afectación funcional significativa.

También va destinado a personas con dolor crónico persistente, incluyendo dolor neuropático o musculoesquelético incapacitante; o personas supervivientes de una muerte por suicidio, en situación de duelo complejo.

Los usuarios accederán al programa por medio de derivación desde atención primaria, unidades de salud mental, servicios hospitalarios, emergencias o servicios sociales.

La Conselleria ha señalado que estos recursos sanitarios se coordinarán específicamente para evitar duplicidades con otros programas existentes, especialmente los servicios de postemergencias sociales.

El programa, financiado con fondos finalistas provenientes del Ministerio, tendrá un coste de 40.000 euros y una duración de un año, con la posibilidad de ser prorrogado cuatro años más.

La consellera ha recordado que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España y que, en Baleares, hubo 98 suicidios en 2024. Además, las emergencias del SAMU 061 se activaron en un total de 1.962 tentativas de suicidio.

"El suicidio se puede prevenir con acompañamiento, se puede prevenir con atención terapéutica en situaciones de sufrimiento y también facilitando a todos los colectivos vulnerables herramientas para que sean capaces de hacer una gestión emocional", ha señalado.

HUELGA DE MÉDICOS

Por otro lado, García ha calificado el conflicto entre los médicos y el Ministerio de Sanidad por el borrador del Estatuto Marco como "la mayor crisis sanitaria que se ha vivido en los últimos tiempo".

La consellera ha indicado que sumando todas las semanas de huelga de médicos que se han llevado a cabo --esta semana es la cuarta-- ha sido prácticamente un mes en entero de paros. "Es algo inaudito", ha sostenido.

Igualmente, ha cargado contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por haber sido "incapaz" de llegar a un acuerdo con los sindicatos médicos y ha insistido en que la huelga es nacional.

En este sentido, ha remarcado que los principales perjudicados son los pacientes de Baleares y que a las cifras de actos médicos cancelados hay que sumar los que no se programan porque ya se sabe que hay convocatoria de huelga.