Salvamento Marítimo rescata en Baleares a 4.102 personas de pateras en 2025

Archivo - Agentes de Salvamento Marítimo suben a una persona a borda del barco. - ALBERTO ESPADA - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Baleares, con sede en Palma, ha rescatado a 4.102 personas en aguas Baleares provenientes de embarcaciones irregulares en 2025, un 60% más que el año anterior.

Según un comunicado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Salvamento Marítimo coordinó durante el año pasado la búsqueda de 267 embarcaciones irregulares en las Islas.

Estos datos reflejan un aumento de las intervenciones del centro regional, que el año pasado coordinó el rescate, asistencia o búsqueda de 6.310 personas, lo que supone un 29% más que en 2024, en las 733 actuaciones marítimas atendidas.

El mayor número de incidencias en Baleares han estado relacionadas con la náutica de recreo, con un 52% respecto al total, donde se han visto implicadas 328 embarcaciones de recreo en aguas baleares. Además, se accidentaron 20 buques mercantes y 21 pesqueros.

A nivel nacional, ha coordinado la búsqueda de 760 embarcaciones irregulares y ha rescatado a 13.952 personas en 2025, lo que supone un 42% menos respecto al año anterior.