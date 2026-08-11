Salvan a un perro que deambulaba desorientado y agotado por una carretera de Palma

PALMA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha salvado a un perro que deambulaba desorientado y agotado por una carretera de s'Aranjassa.

La actuación policial tuvo lugar el pasado sábado en la carretera Ma-19A (Camí de Can Capó) y lograron garantizar la integridad del animal y la seguridad vial de la zona.

La intervención se inició sobre las 08.00 horas, cuando el indicativo policial acudía a atender un aviso emitido por la Base del 092 referente a una salida de vía de un vehículo en el Camí de Son Fangos.

Mientras realizaban las gestiones iniciales, el conductor de un camión alertó a los agentes sobre la presencia de un perro de grandes dimensiones suelto en la vía que conecta las rotondas del Polígono de Son Oms y de s'Aranjassa.

Tras traspasar la instrucción del accidente de tráfico a la patrulla de la Guardia Civil presente en el lugar por motivos de competencia, los agentes de la Policía Local se desplazaron hacia el punto indicado de la Ma-19A.

A la altura de la intersección con el camino de Muntanya, la dotación policial observó que dos taxistas habían logrado retener al perro entre sus vehículos en el arcén en sentido Playa de Palma.

Los agentes comprobaron que se trataba de un mastín del Cáucaso de gran tamaño que presentaba síntomas de agotamiento, aunque mostró una actitud tranquila y dócil.

Para evitar riesgos en la circulación y garantizar la protección del animal, procedieron a asegurarlo provisionalmente con cinta policial en la parte exterior del guardarraíl y solicitaron la asistencia del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus para su recogida.

Durante la espera del servicio municipal, un residente de la zona acudió a pie hasta la posición de la patrulla. Tras identificarse, acreditó ser el propietario del animal y explicó que, al notar la ausencia de su mascota en su finca cercana, avistó a la patrulla en la carretera y acudió al sospechar que el perro podría estar con ellos.

Una vez verificada la documentación e identidad del titular y constatado el buen estado de salud del perro, los agentes de la Policía Local devolvieron al animal a su dueño y anularon el servicio de recogida de Son Reus.