Salvan la vida a un turista alemán de 26 años que se ahogó en la piscina de un hotel en Playa de Palma

Salvan la vida a un turista de 26 años que se ahogó en la piscina de un hotel en Playa de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Policía Local de Palma, un socorrista y efectivos del SAMU han salvado la vida a un turista de 26 años que se ahogó en la piscina de un hotel de Playa de Palma y a quien realizaron maniobras de reanimación durante 15 minutos.

Según ha informado la Policía Local en redes sociales, el suceso ocurrió este miércoles sobre las 19.05 horas, cuando los agentes recibieron el aviso en código rojo y llegaron al lugar en solo cuatro minutos.

Al encontrar a la víctima inconsciente y sin respiración, los policías colaboraron de forma inmediata con el socorrista en las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Tras más de 15 minutos de intervención intensa e ininterrumpida, y con el apoyo de un desfibrilador aportado por otra patrulla, el joven recuperó el pulso y volvió a respirar de forma estable.

Una unidad del SAMU llegó poco después para monitorizar al herido, quien ya presentaba una saturación de oxígeno óptima, y lo trasladó al Hospital Son Llàtzer.