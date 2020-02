Sánchez asegura que el Govern "no dejará de luchar" hasta cobrar los 78 millones del IVA

Publicado 04/02/2020 10:34:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha asegurado que el Govern "no dejará de luchar" hasta cobrar los 78 millones de la mensualidad pendiente de la liquidación del IVA de 2017, que el Gobierno central no tiene previsto pagar a las Islas, y ha reiterado priorizan la vía la política pero "no descartan ninguna".

Así lo ha expresado Sánchez durante el pleno del Parlament y ha instado al Ejecutivo central a "buscar una solución" para efectuar el pago a la Comunidad. Asimismo, ha recordado que esta situación se debe a un cambio del anterior Gobierno del PP.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la no devolución de los 2.500 millones de euros del IVA autonómico de 2017 a las comunidades autónomas se debe al bloqueo del PP al proyecto de Presupuestos de 2019 que corregía el cambio normativo aprobado por el exministro Cristóbal Montoro, y aclaró que el Ejecutivo no se queda ese montante.