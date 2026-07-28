Sánchez se reunirá este miércoles en Palma con Prohens y Felipe VI

Archivo - El Rey Felipe VI (d) durante un despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), en el ?Palacio de Marivent, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este miércoles en Palma con la líder del Ejecutivo balear, Marga Prohens, y con el Rey Felipe VI.

El primero de los encuentros, como ha sucedido en los últimos años, será con Prohens y tendrá lugar a las 17.30 horas en el Consolat de Mar, la sede de la Presidencia del Govern.

Sánchez y Prohens han mantenido ya tres reuniones veraniegas aprovechando los viajes del socialista a Palma para departir con el monarca y, según se desprende de sus posteriores declaraciones ante los medios de comunicación, normalmente han estado marcadas por las diferencias en sus posturas políticas.

Entre los temas estrella que han abordado destacan la crisis de acceso a la vivienda, especialmente acuciante en Baleares, que de forma continuada registra algunos de los precios más altos de todo el país; la financiación autonómica, en medio de los trámites para aprobar el nuevo modelo; o la gestión de los flujos migratorios, habida cuenta del notable incremento en la llegada de pateras al archipiélago sucedido en los últimos años.

Preguntada por sus expectativas con esta nueva reunión con el presidente del Gobierno, la líder autonómica dijo no tener ninguna esperanza puesta en que atienda sus peticiones.

"Le voy a pedir lo que le llevo tres años pidiendo en las conferencias de presidentes y en los encuentros tanto en el Consolat como en Moncloa. Le voy a pedir por el cumplimiento de una agenda balear que conoce, aunque le volverá a entregar. A ver si a base de copias consigo que se comprometa con algo", señaló tras reunirse con el monarca el pasado viernes.

También, adelantó, tiene intención de hablarle de la llegada de migrantes en patera, del nuevo sistema de financiación autonómica o de la condonación de la deuda.

"Le voy a pedir, obviamente, que deje de castigarnos. ¿Qué hemos hecho para que a los ciudadanos de Cataluña se les condonen más de 2.000 euros y a los de Baleares 1.400? ¿Qué hemos hecho para que en Cataluña invierta millones en trenes y aquí llevemos tres años exigiendo un convenio de carreteras y otro ferroviario? ¿Qué le hemos hecho a Sánchez?", se preguntó Prohens.

Está previsto que, como en anteriores ocasiones, Prohens comparezca en rueda de prensa tras la reunión para explicar el contenido de la misma y someterse a las preguntas de los periodistas.

Lo mismo hará Sánchez, pero después de mantener el tradicional despacho de verano con el Rey, que este año tendrá lugar en el Palacio Real de la Almudaina, y no en el de Marivent, a las 18.30 horas.

Tras el encuentro, sobre el que no se suelen conocer detalles, el líder del Ejecutivo estatal atenderá a los medios de comunicación, una comparecencia que se prevé para las 19.30, aproximadamente. Por norma general, se suele someter a tres preguntas de los periodistas, dos de carácter nacional y uno sobre el ámbito balear.