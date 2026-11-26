Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza una declaración institucional para valorar los últimos acontecimientos internacionales, en el Palacio de la Moncloa, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su pésame por la muerte de uno de los marineros que viajaba en el buque 'Med Emre', hundido esta madrugada a unas 30 millas al norte de Eivissa.

"Seguimos muy pendientes del naufragio del buque 'Med Emre' entre Valencia e Ibiza. Mi cariño y mi más sentido pésame a la familia del tripulante que ha fallecido tras el rescate de Salvamento Marítimo", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Sánchez ha asegurado que "todos los medios de Salvamento Marítimo, las administraciones públicas y organismos competentes están trabajando de manera coordinada para esclarecer lo ocurrido, evaluar sus posibles consecuencias medioambientales y garantizar la seguridad de la zona".

"Mi reconocimiento a los servidores públicos que están interviniendo y a todos los profesionales que han trabajado en el operativo de rescate", ha añadido.

El 'Med Emre', que transportaba unas 7.000 toneladas métricas de gasóleo y cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona, se hundió hacia la medianoche de este jueves entre Valencia y Eivissa, a unas 57 millas náuticas al este de Valencia y 30 millas al norte de Eivissa.

Una hora y media antes, a las 22.30 horas, el barco había emitido una señal de socorro MAYDAY al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Valencia. Seis minutos después, a las 22.36 horas, comunicó que sufría una vía de agua y una escora de unos 90 grados, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

El buque llevaba 17 tripulantes a bordo, rescatados por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. Seis de los rescatados fueron evacuados al aeropuerto de Eivissa y dos precisaron asistencia médica. Uno de ellos murió posteriormente en el hospital de Eivissa, según confirmó el 061.