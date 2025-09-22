Sancionan a un barco pesquero con hasta 60.000 euros por faenar en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca

Barco pesquero en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural abrirá un expediente sancionador a una embarcación de pesca profesional por faenar en aguas de la Reserva Marina del Llevant de Mallorca, lo que podría derivar en una multa de hasta 60.000 euros y la retirada de la licencia.

Este expediente se iniciará tras detectarse que este pesquero, con puerto base en cala Rajada, calaba palangres en el interior de la zona integral de este área protegida.

En un comunicado, la Conselleria ha explicado que la infracción se ha podido constatar gracias a las señales del dispositivo de seguimiento VMS --conocido como la caja verde--, obligatorio para toda la flota con base en Baleares. De hecho, la embarcación ya había sido objeto de sospechas previas por comportamientos irregulares.

Además de esta sanción por vulnerar la Ley 6/2013 de pesca, marisqueo y acuicultura de Baleares, paralelamente se ha remitido una copia del acta de los inspectores a la Secretaría General de Pesca Sostenible del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya que también se ha constatado la presencia del presunto infractor en aguas exteriores.

El director general de Pesca del Govern, Antoni M. Grau, ha apuntado que la pesca en las zonas de reserva integral está "totalmente prohibida" y constituye "una falta grave".

"Este tipo de prácticas, además de ser una infracción, suponen una burla para el resto de pescadores profesionales, mayoritariamente comprometidos con la conservación de los recursos marinos y con la pesca sostenible. Por este motivo, desde el Govern se actúa con firmeza y consecuencia ante cualquier indicio de pesca en zonas integrales", ha alegado.

Cabe destacar que la detección ha sido posible gracias al Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras de las Islas Baleares (Slsepib), un dispositivo electrónico gestionado por el Govern que envía una señal cada tres minutos, con una precisión muy superior al sistema estatal VMS, que solo es obligatorio para los barcos de más de 15 metros de eslora.

La Reserva Marina del Llevant de Mallorca fue declarada por el Govern en marzo de 2007 a propuesta de la Cofradía de Pescadores de cala Rajada. Esta reserva ocupa 4.657 hectáreas marinas, de las que 1.900 corresponden a reserva integral. Posteriormente, el Estado creó la Reserva Marina de Interés Pesquero del Llevant de Mallorca-Cala Rajada, con 6.646 hectáreas, de las cuales 103 son de especial protección.

La zona alberga una gran diversidad de hábitats y especies con hasta 32 comunidades marinas y más de 900 especies registradas, entre algas, peces y moluscos. Destacan las praderas de posidonia oceánica y los fondos coralígenos, ecosistemas clave para la biodiversidad marina. En la reserva operan embarcaciones artesanales profesionales de las cofradías de Alcúdia y cala Rajada, así como embarcaciones recreativas de los puertos cercanos.