La sangre encontrada en una casa abandonada de Sant Antoni no pertenece a la mujer desaparecida en Ibiza

Publicado 08/02/2019 13:49:13 CET

IBIZA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sangre encontrada en una casa abandonada de Sant Antoni, en Ibiza, no pertenece a Nuria Ester Escalante, la mujer desaparecida a finales de octubre en la Isla.

La letrada Marta Matarredona ha confirmado a Europa Press que las pruebas de ADN muestran que "no hay restos de Nuria Ester en ninguna de las casas de los cinco investigados". Según ha relatado, este jueves volvió a declarar el único detenido que permanece en prisión.

Matarredona, a pesar de no llevar su defensa, ha informado de que este hombre de origen polaco aseguró ante el juez que no es él quien aparece en vídeos grabados por cámaras de seguridad de Sant Antoni y sólo se reconoce en los últimos fotogramas. El hombre confirmó que el día de la desaparición había estado paseando con la desaparecida, pero insistió en que él no es la persona que aparecía en determinados fotogramas.

El detenido afirmó que quien aparece en las imágenes empujando un carro de la compra con un bulto es un escocés enviado a su país de origen al estar reclamado por las autoridades judiciales.

La abogada, encargada de la defensa de los otros cuatro implicados, pedirá el archivo y sobreseimiento del caso para sus defendidos al no existir "ningún indicio" para que el procedimiento siga abierto en relación a ellos.

Asimismo, ha explicado que el detenido no rechazó colaborar en la reconstrucción de los hechos, "sino que en diciembre se negó a colaborar porque no lo había entendido bien y no sabía a qué se referían". Ahora, el detenido ha afirmado que "no tiene ningún problema" en colaborar con la Guardia Civil.

Escalante, de 52 años, lleva desaparecida en Ibiza desde finales de octubre.