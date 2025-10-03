Sant Josep crea una categoría en su línea verde para que los vecinos comuniquen incidencias tras la Dana

IBIZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Josep ha puesto en marcha una categoría específica en su línea verde con el nombre 'Dana 2025'.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, este viernes se ha celebrado una reunión de coordinación y valoración de las inundaciones.

La nueva categoría permitirá a los vecinos comunicar cualquier incidencia relacionada con los desperfectos causados por el temporal. A la hora de hacerlo, deberán facilitar un teléfono para que los servicios municipales puedan atenderles.

En la reunión, además, se ha hecho un seguimiento de la situación de los residuos y voluminosos derivados de la Dana. El Ayuntamiento ha reforzado los servicios de recogida en determinadas zonas y se han instalado contenedores de obra en algunas calles hasta el lunes.