Sant Josep estudia pedir al Estado la declaración de zona catastrófica

Carretera del aeropuerto a su paso por Sant Josep. - AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP

IBIZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio ibicenco de Sant Josep de Sa Talaia estudia pedir al Estado la declaración de zona catastrófica como consecuencia de los efectos de las intensas lluvias de esta semana, tal y como ya ha hecho la ciudad de Ibiza.

Así lo ha confirmado este jueves el alcalde de la localidad, Vicent Roig, durante la visita que los consellers de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, han realizado al municipio.

Roig, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, ha asegurado que pedirán la declaración de zona catastrófica siempre que las valoraciones muestren que realmente no pueden asumir con recursos propios las zonas afectadas.

El alcalde de Sant Josep ha pedido a la ciudadanía "paciencia y disculpas" por todos los problemas que esta situación está causando y ha afirmado que se está "priorizando al máximo" a los residentes y el interés general.