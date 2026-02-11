Santa Eulària es la zona de Baleares con el precio por m2 más caro en vivienda de segunda mano

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

IBIZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Santa Eulària des Riu se ha situado como la zona de Baleares con el precio por metro cuadrado más elevado para adquirir una vivienda de segunda mano con un valor medio de 9.194 euros, es decir, 3,2 veces el valor del precio medio de España (2.879 euros/m2 ), según los datos del índice inmobiliario Fotocasa.

Según ha resaltado este portal en un comunicado, en el ranking de los diez barrios más caros de la región, además de Santa Eulària, se incluye la zona de Marina Botafoc-Talamanca, con 8.485 euros/m2; Cas Català-Illetes con 8.211 euros/m2 y Figueretes-Playa d'en Bossa-Cas Serres, con 7.497 euros/m2 , entre otras.

Las mayores subidas de precios se están produciendo en barrios de provincias como Alicante, Tarragona o Murcia, lo que muestra cómo parte de la demanda está buscando alternativas más asequibles, muchas veces vinculadas a segunda residencia o vivienda vacacional. Sin embargo, crecimientos cercanos o superiores al 90 por ciento en un solo año anticipan nuevos riesgos de tensión si la oferta no acompaña, explican desde Fotocasa.

Sin embargo, en Santa Eulària una vivienda de unos 80 m2 se habría ofertado en diciembre de 2025 por un precio medio de 735.520 euros frente a los 756.475 euros de 2024, un 2,8 por ciento menos.