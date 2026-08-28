Satse asegura que la situación de colapso en las urgencias de Son Llàtzer se ha cronificado

Archivo - Una enfermera atiende a un paciente. - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Satse ha alertado de que la situación de colapso que atraviesan las urgencias de Son Llàtzer se ha cronificado.

En un comunicado, la organización sindical ha asegurado que se siguen acumulando en el servicio entre 35 y 44 pacientes pendientes de ingreso hospitalario de forma diaria, especialmente durante el turno de tarde.

Esta falta de camas disponibles en las plantas de hospitalización, han añadido, provoca un "efecto embudo" que retrasa los ingresos, incrementa la permanencia de los pacientes en urgencias y aumenta las horas de espera para el resto de los usuarios que necesitan ser atendidos.

Según han recordado, Satse ya reclamó hace semanas la apertura de la unidad de hospitalización 1D, con 35 camas disponibles, al considerar que la presión asistencial actual justifica plenamente su utilización.

Sin embargo, la dirección del centro mantiene la planta cerrada, supuestamente por falta de enfermeras para dotarla. Para Satse, se trata de una situación "recurrente y previsible", y consideran que la planificación de las necesidades de personal debe realizarse con suficiente antelación para garantizar la capacidad de respuesta del hospital ante incrementos sostenidos de la demanda asistencial.

La organización considera que las medidas adoptadas por la dirección han demostrado ser claramente insuficientes. "La situación actual sigue siendo muy preocupante: los tiempos de espera alcanzan una media de entre tres y cuatro horas para los pacientes con mayor prioridad, cuando deberían situarse entre 30 minutos y una hora, mientras que los pacientes menos graves soportan esperas de entre cinco y seis horas.

Satse ha insistido en que no se está resolviendo el problema estructural de falta de camas de hospitalización, ni otros problemas organizativos del servicio, lo que hace que la presión asistencial sobre urgencias continúe siendo "insostenible".

Según han advertido, los profesionales llevan meses trabajando "al límite de sus posibilidades, con unas cargas de trabajo multiplicadas y un importante exceso de horas extraordinarias, por lo que muestran signos evidentes de agotamiento y de afectación psicológica, algo que parece haber normalizado la dirección del centro".