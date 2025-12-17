Save the Children dará apoyo a la implementación del nuevo modelo de atención a menores víctimas de violencia sexual

Save the Children dará apoyo a la implementación de un nuevo modelo de atención a menores víctimas de violencia sexual - CAIB

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONG Save The Children será la entidad encargada de dar apoyo a la implementación del modelo Barnahus en Baleares, un nuevo sistema integral de atención, intervención y protección a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

El Govern y los consells insulares han constituido este miércoles el grupo de trabajo que impulsará este nuevo modelo, enmarcado dentro del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Baleares.

En esta primera reunión, se ha acordado que Save the children sea la entidad encargada de dar apoyo a la implementación del nuevo modelo, lo que se plasmará mediante un convenio que se firmará próximamente.

Además, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, en este encuentro se ha informado de la organización, el próximo 27 de enero, de una jornada de sensibilización en el marco del Proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa 'Fortalecimiento de la justicia adaptada a la infancia entre los diferentes servicios tipo Barnahus en las regiones de España (Fase II)'.

La jornada, que se celebrará en el Hospital Universitario de Son Espases, servirá para dar a conocer el modelo Barnahus a autoridades y profesionales de las Islas, así como para presentar el impulso y actividades llevadas a cabo desde las instituciones a nivel nacional.

También se ha acordado que el 28 de enero se constituya el grupo técnico de implementación del nuevo sistema, que será el encargado de coordinar las actuaciones específicas para su implantación.

El modelo Barnahus, un término islandés que significa "casa de los niños", es un dispositivo integral de atención, protección e intervención destinado a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual o de otras formas graves de maltrato.

Su filosofía se basa en la centralización de la atención en un único espacio físico que integra todos los servicios necesarios, garantizando una actuación coordinada entre los sistemas de justicia, salud, servicios sociales, educación y seguridad pública y ofreciendo una respuesta unificada que, entre otros, reduzca la revictimización.