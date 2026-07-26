El sector del metal arranca este lunes cuatro días de huelga para reclamar subidas salariales en el nuevo convenio

Archivo - Manifestantes durante la segunda jornada de huelga del sector del Metal, a 14 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector del metal de Baleares, del que forman parte alrededor de 39.000 trabajadores, arrancará este lunes cuatro días de huelga y piquetes informativos para reclamar que el nuevo convenio colectivo contemple subidas salariales.

Las movilizaciones llegan después de meses de negociaciones en los que, según han lamentado UGT, CCOO y USO, la patronal se ha "negado" a que los incrementos retributivos no puedan ser absorbidos por los complementos que ya se cobran.

Los representantes sindicales se reunieron el miércoles con la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social con la esperanza de acercar posturas, pero se llevaron la "sorpresa" de que el encuentro únicamente era para pactar los servicios mínimos pese a que se trata de un sector que no tiene una "actividad esencial".

Tras el encuentro, decidieron seguir adelante con una huelga que tendrá lugar de lunes a jueves en diferentes polígonos de Mallorca, siempre con un piquete informativo a las 07.00 horas y una concentración a las 12.00 horas.

Las movilizaciones se iniciarán en el polígono de Son Oms y seguirán, por este orden, en Son Castelló, Can Valero y Marratxí.